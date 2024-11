Prorrogan la detención del arrestado en Barcelona por apuñalar a su hijo al estar sedado

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de violencia sobre la mujer de Barcelona ha acordado prorrogar la detención del hombre que presuntamente apuñaló a su hijo menor de edad la madrugada del sábado en el barrio de Horta de Barcelona y después se tiró por el balcón, según una resolución consultada este lunes por Europa Press.

"Ha sido intervenido quirúrgicamente, no corriendo peligro su vida, permaneciendo en la unidad de cuidados intensivos con sedación que no ha podido ser retirada dado que al hacerlo se alteraba, se ponía agresivo y había que hacer contención con medicación", recoge la magistrada en la resolución, en la que añade que no se sabe a cuándo se le podrá tomar declaración.

Aun así, argumenta, debido a la gravedad de los hechos que se le atribuyen, se procede a prorrogar su detención, debiendo quedar custodiado en el hospital por los Mossos d'Esquadra "hasta que pueda ser escuchado".

La magistrada ha acordado prorrogar la detención por "plazo máximo de 72 horas" desde la notificación de este auto y, en caso de que el 14 de noviembre no se le hubiese podido escuchar, anuncia que se volverán a analizar las circunstancias concretas para acordar una nueva prórroga y así sucesivamente hasta que sea posible, recoge el documento.

En la resolución, pide a los Mossos d'Esquadra que custodian al detenido que "no realice ninguna llamada telefónica ni reciba visitas externas, salvo las que judicialmente pudiesen ser acordadas".