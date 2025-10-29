Prosceni Teatre de la UAO CEU debuta en el circuito profesional en el Muntaner de Barcelona

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo universitario Prosceni Teatre de la Universitat Abat Oliba (UAO CEU) de Barcelona se ha incorporado por primera vez al circuito profesional de teatro con su nueva obra, 'La venganza más cómica de Don Mendo', que se estrena este miércoles en el Teatre Muntaner de Barcelona.

Es una "reinterpretación" del clásico de Pedro Muñoz Seca, manteniendo el verso original y el humor satírico que caracteriza la obra, pero adaptándola a la sensibilidad del público actual, informa la universidad en un comunicado.

La obra, dirigida por Quim Casas y producida por Nox Martorell, dura unos 90 minutos, con un elenco de estudiantes y jóvenes graduados de la UAO CEU, y habrá 6 funciones en el Teatre Muntaner: el 29 de octubre, el 5 y 26 de noviembre, el 11 de diciembre y el 2 y 15 de enero.