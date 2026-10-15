Protecció Civil activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el fin de semana

Archivo - Protecció Civil activa en fase de prealerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) ante la previsión de lluvias intensas durante el fin de semana, sobre todo la tarde y noche del sábado.

En un comunicado, explican que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indica que las precipitaciones más destacadas empezarán el mediodía del sábado y afectarán, principalmente, la mitad este de Catalunya, y durante la tarde las lluvias podrán ser intensas en punto del interior, el prelitoral y el litoral, y pueden concentrarse cerca de la costa por la noche.

El grado máximo de peligro previsto por intensidad de lluvias es de 3 sobre 6, con lo que se podrán superar los 20 l/m2 en 30 minutos y la distribución del fenómeno dentro de la zona avisada será extensa, y las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo.

También hay un aviso por acumulación de lluvia, con un grado máximo de peligro de 2 sobre 6, que conlleva que puedan superarse los 60 l/m2 en tres horas, sobre todo durante la tarde y noche del sábado en sectores de la mitad este.

Durante la madrugada del domingo aún se podrán producir precipitaciones en el litoral y prelitoral, con posibilidad de superar localmente los 20 l/m2 en 30 minutos, y la previsión indica una disminución del peligro durante la mañana.