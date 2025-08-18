Protecció Civil activa el Inuncat en fase de prealerta por lluvias en el oeste de Catalunya

Protecció Civil activa el plan Inuncat en fase de prealerta por lluvias intensas en el oeste de Catalunya - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado el plan Inuncat en fase de prealerta ante la previsión de lluvias intensas este lunes por la tarde en el oeste de Catalunya, informa este lunes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Así lo ha acordado después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hiciera un aviso de intensidad de lluvia, pues se esperan más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos a partir de las 14.00 horas de este lunes.

Este fenómeno, explica Protecció Civil, podría afectar a las comarcas del oeste de Catalunya, Pirineo y Prepirineo, por lo que piden "precaución".