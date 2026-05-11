Protecció Civil activa el Pla Inuncat en fase de alerta al prever lluvias intensas este martes

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la tarde de este lunes el Pla Inuncat en fase de alerta al prever lluvias intensas en gran parte del país este martes, informa el cuerpo en un comunicado.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a partir de las 14.00 horas y hasta las 20.00 horas se podrá superar la intensidad de lluvia de 20 litros el metro cuadrado en 30 minutos en "casi todo" el litoral y prelitoral, así como la Plana de Vic, el Prepirineo y Pirineo oriental y la Catalunya Central.

Ha concretado que las comarcas con mayor probabilidad de superar este límite son la Anoia, Bages, Baix Llobregat, Moianès y el vallès Oriental y Occidental (Barcelona).

Ha añadido que las lluvias irán acompañadas de tormental y "localmente de granizo o piedra, así como de algunas rachas fuertes de viento".

Por todo ello, ha pedido prudencia en la movilidad y en las actividades al aire libre y ha recomendado a la ciudadanía que "evite aparcar en rieras o puntos inundables, no cruzar ríos, reducir la movilidad en caso de fuertes precipitaciones, alejarse de barrancos y pasos subterráneos y seguir las indicaciones de las autoridades".