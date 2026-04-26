Protecció Civil alerta de tormentas fuertes este domingo por la tarde en el norte de Catalunya

Archivo - El Río Ter a su paso por Sarrià de Ter, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España).
Archivo - El Río Ter a su paso por Sarrià de Ter, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España).- Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo
Europa Press Cataluña
Actualizado: domingo, 26 abril 2026 12:05
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GIRONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Inuncat ante la previsión de tormentas fuertes este domingo por la tarde en el tercio norte de Catalunya, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las tormentas pueden dejar más de 20 litros en media hora en una docena de comarcas de la zona del Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central y Girona.

Concretamente, el aviso afecta a las comarcas de Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa y Selva, donde se pide precaución ante las descargas de lluvia intensas que pueden ir acompañadas de piedra o granizo.

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