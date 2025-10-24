Protecció Civil comprueba el sistema de radioaficionados Xercat en caso de fallo de telefonía

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cooperació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil ha realizado este viernes una prueba de la Xarxa d'Emergències de Radioaficionats de Catalunya (Xercat) para comprobar su funcionamiento en caso de fallo o afectación a las comunicaciones convencionales, como las redes de telefonía e internet.

Estas emisoras de radioaficionados ofrecen apoyo a Protecció Civil para garantizar la cobertura, coordinación y fiabilidad de los sistemas de comunicación digital alternativos en caso de fallo generalizado en la red, informa en un comunicado.

Concretamente, se ha comprobado el funcionamiento de las estaciones en 13 comarcas catalanas: Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Anoia (Barcelona), Baix Ebre, Noguera (Lleida), Conca de Barberà, Montsià (Tarragona), Cerdanya y Pla de l'Estany (Girona).