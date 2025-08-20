Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat pero mantiene la vigilancia por tormentas fuertes

Archivo - Los Bombers de la Generalitat durante una intervención por lluvias intensas en Arenys de Mar, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivado este miércoles por la noche el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), pero mantiene la prealerta, ya que localmente se pueden registrar fuertes tormentas en las próximas horas, ha informado en un comunicado.

Lo ha anunciado después de que el Servei Meteorològic de Catalunya rebajara la probabilidad de precipitaciones que puedan superar el umbral de riesgo de intensidad de 20 litros por metro cuadrado en media hora.

No obstante, el episodio de tormentas se puede alargar hasta el jueves por la tarde, sobre todo en el cuadrante noroeste y en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido este miércoles 115 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias, de las que prácticamente la totalidad se han registrado en las comarcas del Barcelonès y el Baix Llobregat (Barcelona) entre las 14.00 y las 16.00 horas.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han recibido 84 avisos entre las 15.00 y las 19.00 horas a consecuencia de las lluvias intensas: 64 en la región metropolitana sur y 20 en la región metropolitana norte por inundaciones en bajos y sótanos, acumulación de agua en carreteras y caída de ramas.