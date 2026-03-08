Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat ante la mejora meteorológica e hidrológica

Caudal de un río ante el episodio de lluvias - PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este domingo la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya ante la mejora de la situación meteorológica e hidrológica, con el caudal de los ríos mostrando una tendencia a la baja.

Pese a ello, el plan se mantiene activo en situación de Prealerta porque algunos ríos todavía registran caudales elevados y se sigue haciendo seguimiento de la situación en diversos puntos del territorio, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Respecto a los ríos, el Muga en la estación de Boadella d'Empordà (Girona) continúa superando el umbral de peligro, aunque el caudal va a la baja y también en la cuenca del Ter hay registros por encima del umbral de alerta en el eje principal, mientras que la presa de Susqueda (Girona) continúa desembalsando agua.

Desde el inicio del episodio el teléfono de emergencias 112 ha recibido 586 llamadas que han generado 399 expedientes relacionados con incidencias derivadas de las precipitaciones, siendo la comarca del Barcelonés la que más llamadas ha registrado con 91.

En las carreteras el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que se mantienen afectaciones viarias en la N-260, cortada por desprendimientos en el kilómetro 111; la GIV-6226 cortada por inundación en el kilómetro 5,5; la GIV-5041 también cortada por inundación entre los kilómetros 1,9 y 4,6 y la BV-5301 se mantiene cortada por un desprendimiento en el kilómetro 20,1