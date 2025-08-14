Protecció Civil eleva el nivel de peligro por calor en casi todas las comarcas catalanas el viernes

Una piscina municipal de Barcelona, a 18 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha actualizado este jueves la alerta del pla Procicat por calor intenso siguiendo las recomendaciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y ha anunciado que eleva el peligro en la mayoría de comarcas catalanas el viernes, ha informado en un comunicado.

A las comarcas del litoral barcelonés y gerundense se suman, en el periodo de las 14.00 horas a las 20.00 horas, algunas comarcas de Ponent, en Lleida, y se prevé que estarán en peligro alto las comarcas del Baix Ebre, Montsià y Ribera d'Ebre (Tarragona).

El sábado se mantiene la previsión en las mismas comarcas y un nivel de peligro alto en el Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre.

El domingo se espera el pico de la ola de calor, con afectación en casi todo el territorio, con excepción de las comarcas del Pirineo y Prepirineo Oriental.

Estarán en peligro alto las comarcas del Alt Camp (Tarragona), Alt Penedès (Barcelona), Baix Camp (Tarragona), Baix Ebre (Tarragona), Baix Llobregat (Barcelona), Garrigues (Lleida), Montsià (Tarragona), Pla d'Urgell (Lleida), Priorat (Tarragona), Ribera d'Ebre (Tarragona), Segrià (Lleida), Terra Alta (Tarragona) y Vallès Occidental (Barcelona).

Desde Protecció Civil piden a los ayuntamientos que garanticen lugares frescos o salas con aire acondicionado siempre que sea necesario y que vigilen especialmente a personas mayores de 75 años sin familia o recursos, personas con discapacidad o problemas de movilidad, que tengan que realizar actividades físicas --como laborales-- y con enfermedades crónicas.