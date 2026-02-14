Protecció civil envía un Es-Alert a 10 comarcas de Lleida, Girona y Barcelona por rachas de viento

Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este sábado a las 10:23 horas de la mañana una alerta Es-Alert en La Vall d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès (Lleida), Cerdanya, Alt Empordà (Girona) y Berguedà (Barcelona) ante las fuertes rachas de viento.

En un mensaje vía X Protecció Civil pide evitar desplazamientos y actividades en el exterior durante todo el sábado.

Además, se han activado planes de alerta para todo el fin de semana en Catalunya por viento y oleaje y planes en prealerta por nieve y aludes.