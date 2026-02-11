Protecció Civil envía un Es-Alert generalizado para informar sobre el viento en Catalunya

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este miércoles por la tarde un mensaje Es-Alert de forma generalizada ante la llegada de un episodio de viento que afectará a gran parte de Catalunya el jueves, especialmente a las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona.

En el mensaje, el primero de estas características que se envía por viento, Protecció Civil recuerda que el episodio durará desde esta medianoche hasta las 20.00 horas del jueves, periodo en el que piden extremar las precauciones por rachas que podrían superar los 108 kilómetros por hora.

Protecció Civil solicita a la población que evite "desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior" y recuerda que se han suspendido las actividades escolares, universitarias, deportivas, servicios sociales y sanitarios no urgentes.