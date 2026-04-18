Protecció Civil forma al voluntariado de 14 municipios sobre el uso de terminales de la red Rescat

Terminal de las emisoras de la red Rescat de la Generalitat - GENERALITAT

BARCELONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha impartido esta semana una sesión formativa en línea sobre el uso de las emisoras de la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències de la Generalitat (Rescat) dirigida al voluntariado de Protecció Civil de 14 municipios.

Son miembros de las asociaciones de voluntariado en ayuntamientos que han firmado recientemente el convenio con el Departament de Interior para mejorar la comunicación y coordinación: Badia del Vallès, Balsareny, Bigues i Riells, Castellbisbal, Mollet, Monistrol de Montserrat, Montgat, Sabadell, Sant Llorenç d'Hortons, Sentmenat, Subirats, Torrelles de Llobregat (Barcelona), Castellvell del Camp y Constantí (Tarragona).

Ha impartido la sesión un técnico del Servei Logístic i Operativa Territorial de la Direcció General de Protecció Civil, y la formación va acompañada de la entrega de las emisoras Rescat a las asociaciones respectivas.

Las emisoras entregadas están configuradas para la comunicación interna de los organismos del municipio, comunicarse con otras asociaciones de voluntariado en dispositivos preventivos y para poder contactar directamente con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).

Desde 2017 se han firmado convenios, se han entregado terminales y se ha hecho la formación correspondiente a 132 asociaciones de voluntariado de Protecció Civil (AVPC).