Protecció Civil homologa 32 planes de autoprotección, la mayoría de actividades no temporales

Archivo - Un agente de Protecció Civil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Autoprotecció de Protecció Civil ha homologado este viernes 32 planes de autoprotección (PAU), la mayoría de ellos de actividades no temporales, entre los que destacan los de los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Lleida-Alguaire, el túnel de Glòries de Barcelona, el campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Terrassa (Barcelona) y el Port de Roses (Girona).

Según ha informado en un comunicado este sábado, la sesión de este viernes fue presidida por la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, y contó con la participación de los subdirectores Sergio Delgado, Imma Solé y Florenci Hernández, además del jefe de la división de Protecció Civil y coordinación de Bombers de Barcelona, Héctor Carmona.

Otros planes homologados han sido los de 4 establecimientos afectados por la normativa de accidentes graves con sustancias peligrosas (Seveso), la central hidroeléctrica de Sallent (Barcelona), el edificio corporativo de Banc Sabadell en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) y el edificio Fòrum, así como diversos festivales y eventos musicales.

Por tipología, 24 corresponden a actividades no temporales y 8 a actividades temporales y, por veguerías, Barcelona es donde más PAU se han homologado (18), seguida de Camp de Tarragona (5), Catalunya Central, Girona y Terres de l'Ebre (Tarragona), todas ellas con 2.

Uno de los 32 planes, el del Family Parc de Tarragona, ha recibido una homologación parcial, mientras que otros 18 no han sido homologados por deficiencias técnicas o carencias en los medios de autoprotección.

Protecció Civil ha homologado este 2026 un total de 344 PAU en las 10 comisiones celebradas.