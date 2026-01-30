Protecció Civil homologa 37 planes de autoprotección, la mayoría de actividades no temporales

Imagen de recurso de un camping - PROTECCIÓ CIVIL
BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha homologado este viernes un total de 37 planes de autoprotección (PAU), la mayoría correspondientes a actividades no temporales y en la veguería de Barcelona, con predominio de establecimientos químicos, campings y festivales.
Entre los campings homologados destacan 3 afectados por el riesgo de incendio forestal en Sant Genís de Palafolls (Barcelona), Albanyà y Tossa de Mar (Girona), y también se ha homologado por primera vez una urbanización en zona forestal, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), informan en un comunicado.
El plan de autoprotección de este último establece una serie de garantías mínimas, como un sistema de contacto y aviso 24h con la urbanización o disponibilidad de personal de la urbanización para conformar los equipos de autoprotección en los diferentes horarios y procedimiento de aviso a los vecinos afectados.
Por veguerías, destaca Barcelona (22), seguido de Girona (6), Camp de Tarragona (4), Penedès (3), Alt Pirineu i Aran (1) y Catalunya Central (1).
Por tipologías, 30 corresponden a actividades no temporales y 7 a temporales: del primer grupo forman parte establecimientos afectados por la normativa de accidentes graves, instalaciones con sustancias peligrosas en cantidades importantes o otras con elevada carga de fuego, mientras que del segundo eventos musicales en espacios delimitados.
PLANES NO HOMOLOGADOS
Un total de 18 planes no han sido homologados por "deficiencias técnicas o carencias en los medios de autoprotección".
Protecció Civil homologó en 2025 un total de 409 planes, la misma cifra que en 2024.