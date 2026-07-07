Protecció Civil levanta parcialmente el confinamiento por el incendio de Sentmenat (Barcelona)

Imagen de archivo - Columna de humo en un incendio forestal, a 7 de julio de 2026, en Sentmenat, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una alerta este martes por la noche para informar que levanta parcialmente el confinamiento por el incendio de Sentmenat (Barcelona) pero se mantiene en la zona de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, informa que, excepto en estas dos zonas, se levanta el confinamiento en el resto de áreas confinadas por el incendio, y pide "no acercarse a la zona y continuar atentos a las indicaciones de las autoridades".

Añade que se ha enviado este ES-Alert a los municipios de Sentmenat, Caldes de Montbui y Castellar del Vallès (Barcelona).