Protecció Civil mantiene activa la alerta Ventcat por fuertes vientos en gran parte de Catalunya

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil mantiene activo en fase de alerta el plan Ventcat por la previsión de fuertes vientos que afectarán a diferentes puntos de Catalunya el jueves, el viernes y el sábado.

En un comunicado, Protecció Civil ha alertado que se esperan rachas de viento de 90 kilómetros por hora durante la noche de este miércoles en el Pirineo, fenómeno que se entenderá a gran parte del territorio catalán hasta el sábado.

Durante la madrugada de este jueves se mantendrán rachas de viento en el Pirineo y se sumarán comarcas del litoral y el prelitoral de Tarragona; a lo largo de la mañana, aumentará la probabilidad de superar el umbral de los 72 kilómetros por hora, con una probabilidad alta en el Alt y el Baix Penedès.

Durante la tarde, el fenómeno tenderá a disminuir, pero por la tarde volverá a afectar a casi todo el prelitoral catalán, excepto a los dos extremos, informa Protecció Civil con datos del Servei Meteorològic de Catalunya.

Durante el viernes "el episodio de viento será generalizado por todo el territorio", y el sábado se producirán vientos que afectarán al litoral y al prelitoral central, al litoral y prelitoral de Tarragona y al Pirineo y Prepirineo.

"PRECAUCIÓN" POR LA VENTISCA

Protecció Civil también ha decidido mantener en fase de prealerta el plan Neucat por la previsión de nevadas en cotas altas del Pirineo Occidental hasta el jueves por la mañana y ha pedido "mucha precaución con el fenómeno de la ventisca, cuando el viento levanta la nieve en cotas altas y dificulta la visibilidad".

"Con la previsión meteorológica de los próximos días, Protecció Civil recuerda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y en las actividades en el exterior", ha agregado.