Protecció Civil pasa el Inuncat a fase de alerta por lluvias este miércoles y jueves en Catalunya

Archivo - Varias personas con paraguas pasean por una de las calles de la ciudad, a 12 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pasado el Inuncat, activado desde este martes por la mañana, a fase de alerta por las lluvias intensas previstas en Catalunya este miércoles y jueves en diversos puntos del territorio, que pueden ir acompañadas de tormenta, granizo y fuertes rachas de viento.

En un comunicado, advierten de que a partir del miércoles a las 14 horas se esperan chubascos de pueden superar los 20 litros por metro cúbico en 30 minutos en la mitad noroeste, especialmente en el Pirineo y Prepirineo de Lleida y las comarcas de Ponent.

Asimismo, alerta de que el jueves desde primer ahora y hasta las 20 las precipitaciones también pueden superar los 20 l/m3 en 30 minutos, esta vez en el noreste de Catalunya, especialmente el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental y la Selva.