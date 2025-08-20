Protecció Civil pide alejarse de zonas inundables en el litoral de Barcelona por lluvias intensas

Protecció Civil alerta de lluvias intensas en el litoral de Barcelona este miércoles - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha alertado este miércoles por la tarde de lluvias intensas en el litoral de Barcelona y puntos del Prepirineo y ha solicitado a la población que extreme precauciones en la movilidad y que se aleje de las zonas inundables.

Así lo ha solicitado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que recuerda que se mantiene activa la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (INUNCAT).

Asimismo, ha informado de que en las comarcas del Barcelonès y del Baix Llobregat (Barcelona) se han superado los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos y que las lluvias intensas podrían continuar en las próximas horas.