Protecció Civil pide extremar la precaución por la lluvia prevista en Terres de l'Ebre (Tarragona)

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Las lluvias pueden ser torrenciales y superar los 40 litros por m2 en 30 minutos

TARRAGONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido extremar la precaución ante la previsión de fuertes lluvias este domingo, especialmente en las Terres de l'Ebre (Tarragona).

Está previsto que el episodio dure 24 horas, con especial atención en la tarde de este domingo y la madrugada del lunes, con lluvias que podrían ser torrenciales y superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, sobre todo en el extremo sur de Catalunya, informa en un comunicado.

En las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Terra Alta (Tarragona) se prevén acumulaciones que podrían superar los 200 litros en 24 horas.

El plan Inuncat se mantiene activo y Bombers de la Generalitat ha adoptado medidas preventivas para reforzar el operativo, que comprenden reforzar personal, abrir parques de bomberos voluntarios y reforzar posiciones de mando y de Técnicos Especialistas de Operadores de Control (TEOC).

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la del río Júcar han informado de que intensificarán la vigilancia ante las previsiones y la posibilidad de crecidas en torrentes, barrancos y zonas inundables.