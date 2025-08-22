Protecció Civil pide "mucha prudencia" por lluvias en el Maresme, Barcelonès y Vallès Occidental

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil pide a la población "mucha prudencia", especialmente en la movilidad, por lluvias intensas este viernes por la tarde en las comarcas del Maresme, Barcelonès y Vallès Occidental (Barcelona).

Así lo ha solicitado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press en el que ha comunicado que se ha activado el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) en fase de prealerta.

Lo ha hecho después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) emitiera un aviso de observación de superación del umbral de intensidad de lluvia, que podría superar en diversos puntos de estas comarcas los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.