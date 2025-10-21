Protecció Civil pide precaución ante la posible caída de árboles por el viento este jueves

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido precaución a la ciudadanía por la posible caída de árboles ante la previsión de fuertes rachas de viento todo este jueves, por lo que ha activado la alerta del plan Ventcat, informa en un comunicado este martes.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha avisado de posibles rachas de viento de más de 72 km/h de la mañana a la noche en comarcas de Lleida hasta puntos del Litoral y Prelitoral central, y desde mediodía se puede superar este umbral de riesgo en cotas elevadas del Pirineu y también en el Empordà (Girona).

Protecció Civil recuerda que las decoraciones navideñas que ya están colgándose en algunos municipios deben estar aseguradas (según el caso deben retirarse) y pide recoger toldos y descolgar elementos de la fachada como macetas.