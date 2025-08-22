Protecció Civil pide "prudencia" por fuertes lluvias en La Selva (Girona) y el Maresme (Barcelona)

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido a la población que tenga "prudencia" ante las fuertes lluvias previstas para este viernes por la tarde en las comarcas de La Selva (Girona) y el Maresme (Barcelona), ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Lo ha hecho después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) emitiera un aviso de tiempo violento en ambas comarcas, donde pueden producirse fuertes rachas de viento, granizo, tornados y mangas marinas.

En concreto, el Meteocat advierte de la posibilidad de piedras de granizo de un diámetro superior a los 2 centímetros y de rachas de viento de más de 25 metros por segundo entre las 15.32 horas y las 17.31 horas de este viernes.