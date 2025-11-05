Protecció Civil pide prudencia por lluvias intensas la madrugada del jueves en diversos puntos

Mapa de Catalunya donde se prevé que llueva desde la madrugada de este jueves - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido prudencia a la ciudadanía por la previsión de lluvias intensas a partir de la madrugada de este jueves, donde se prevé que puedan superarse los 40 l/m2 en 30 minutos en comarcas del sur de Catalunya, litoral y prelitoral, Catalunya Central y comarcas de Girona.

Por ello, se mantiene activada la alerta del plan Inuncat desde este martes por la tarde ante la posibilidad de que las lluvias sean intensas, incluso torrenciales, hasta el jueves por la tarde noche, informa Protecció Civil en un comunicado este miércoles.

El Servei Meteorològic de Catalunya prevé que el sistema frontal cruce Catalunya de oeste a este y de sur a norte, y las mayores intensidades podrían afectar al litoral y prelitoral, a pesar de que no se espera que las tormentas queden estáticas en un punto concreto.