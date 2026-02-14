Protecció Civil pide ser "muy prudentes" ante el episodio de viento y limitar actividades

El jefe del área de Predicción Meteorológica del Meteocat, Santi segalà - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido ser "muy prudentes" ante el episodio de viento este sábado en Catalunya y ha recordado la recomendación de evitar desplazamientos y actividades en el exterior.

Así lo ha dicho en atención a los medios junto al jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà, que ha explicado que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado a nivel 5 sobre 6 el aviso por viento tras registrarse rachas de más de 130 km/h en el sur de Catalunya y ante la previsión de que el episodio se intensifique en el Pirineo, Prepirineo y Empordà (Girona).

El temporal dejará olas de más de cuatro metros en el norte del Cap de Creus (Girona) y nevadas intensas en la vertiente norte del Pirineo (Lleida), donde podrían superarse los 20 centímetros por encima de 1300 metros.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)