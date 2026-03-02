Protecció Civil pone en prealerta el Inuncat por mal estado del mar y el Ventcat por viento fuerte

Archivo - Prealerta del plan Ventcat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el plan Inuncat por mal estado del mar y el Ventcat por viento fuerte, informa este lunes en sendos mensajes en 'X', recogidos por Europa Press.

Explica que a partir de este martes se prevé "oleaje intenso", con olas de más de 2,5 metros en Terres de l'Ebre (Tarragona) y que el miércoles se extenderá hacia la costa central.

También prevé rachas de viento superiores a los 72 kilómetros por hora de componente este en la costa central a partir del miércoles, y ha pedido precaución ante la activación de ambas prealertas.