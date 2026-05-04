Protecció Civil pone en prealerta el Inuncat por tormentas en Catalunya y pide prudencia

Archivo - Protecció Civil activa en fase de prealerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) por tormentas en varios puntos de Catalunya y ha pedido prudencia a la ciudadanía.

En un mensaje en 'X' este lunes, recogido por Europa Press, asegura que las tormentas "están afectando en estos momentos muchos puntos de Catalunya".

Ante esto, ha recomendado a la ciudadanía que si se encuentra circulando y no tiene visibilidad, que detenga el vehículo y señale su posición.