Protecció Civil pone el Procicat en prealerta por accidente en Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Accidente en la A-2. - SCT

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado el plan Procicat en prealerta tras el accidente múltiple en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) de la tarde de este lunes, que ha afectado a 21 personas.

En el choque se han visto implicados 10 vehículos además de un camión que transportaba una biga de grandes dimensiones, provocando que 5 personas quedasen atrapadas, ya excarceradas por Bombers de la Generalitat, informan ambos cuerpos en sendos apuntes en 'X' recogidos por Europa Press.

La autopista tiene solamente un carril abierto, y se encuentra cortada la salida 593 de la A-2 en Sant Andreu de la Barca sentido Barcelona.