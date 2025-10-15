Protecció Civil simula un atentado terrorista con 250 personas en un centro comercial de Barcelona

Un instante del simulacro de atentado terrorista en un centro comercial de Barcelona - PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil de la Generalitat ha realizado la madrugada de este miércoles un simulacro de un operativo antiterrorista, junto con Mossos d'Esquadra, en un centro comercial de Barcelona, en el que han participado más de 250 personas entre miembros de cuerpos de intervención, el centro comercial y figurantes.

Concretamente, se ha simulado un atentado con víctimas mortales y una treintena de heridos de diversa consideración, así como la presencia de familiares de víctimas que han recibido atención psicosocial, informa Protecció Civil en un comunicado.

Los Mossos han trasladado 65 efectivos de diversas unidades, que han ido solicitando el apoyo de unidades más especializadas a medida que los agresores incrementaban el nivel de amenaza; de hecho, algunos de los supuestos terroristas han sido abatidos, mientras que otros han huido, por lo que se ha activado el dispositivo 'Gàbia' para detectar el vehículo de los fugitivos.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 30 afectados y ha desplegado casi 40 profesionales, entre ellos el equipo de psicólogos.

Finalmente, también se ha establecido el Centre de Comandament Avançat (CCA) de Protecció Civil para trasladar información al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), y han participado también efectivos de la Guardia Urbana y de Creu Roja.