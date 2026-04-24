Protección Civil de Catalunya da luz verde a los conciertos de Bad Bunny y El Último de la Fila

Un plano para indicar las salidas de emergencia de un establecimiento, en una imagen de recurso - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Autoprotecció de la Comissió de Protección Civil de Catalunya ha homologado este viernes 27 planes de autoprotección (PAU), entre ellos los de los concierto de Bad Bunny y El Úlimo de la Fila, además del Festival Cap Roig en Palafrugell (Girona) y la discoteca Cocoa de Mataró (Barcelona).

En un comunicado, Protección Civil informa de que este 2026 se han homologado un total de 131 PAU en las 4 comisiones que se han celebrado hasta el momento.

Entre los PAU homologados este viernes, también destacan los del Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el edificio de TV3 en Sant Joan Despí (Barcelona), el de la Fira de Sabadell (Barcelona) y el del centre comercial Maremagnum de Barcelona.