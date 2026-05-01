El protocolo de cooperación entre Generalitat y Barcelona detecta 592 infracciones laborales en 2025

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BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El protocolo de cooperación entre la Inspección de Trabajo de Catalunya de la Generalitat y la Guàrdia Urbana de Barcelona para luchar contra la precariedad laboral ha permitido finalizar 779 expedientes durante el 2025, que han dado lugar a 592 infracciones por un importe global de 5 millones de euros y 116 altas en la seguridad social.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este viernes la mayor parte de las infracciones están relacionadas con el trabajo de personas en situación administrativa irregular y con la falta de altas en la seguridad social, rondando importes de 8.500 euros de media.

Los sectores más afectados son la hostelería, las empresas de reformas locales, los supermercados 24 horas y el transporte de mercancías.

La teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Ocupación, Raquel Gil, ha destacado este protocolo conjunto y los Punts de Defensa de Drets Laborals (PDDL) impulsados desde 2017 por Barcelona Activa con el objetivo de "reforzar circuitos de apoyo y mejorar el acceso a la información".

Gil ha señalado que la cooperación entre Generalitat y Barcelona permite "facilitar e impulsar" acciones contra la precariedad, y que esta lucha es más efectiva cuando el trabajo es conjunto.

Por su parte, la directora general de Inspección de Trabajo de Catalunya, Laura Freixas, remarca que potenciar estas colaboraciones es "un objetivo estratégico" porque amplía la detección de presuntas irregularidades.

MÁS DE 300 ATENCIONES MENSUALES EN PDDL

En total, los PDDL han atendido 4.630 consultas de 3.644 personas que durante el 2025 se han dirigido a los servicios de asesoramiento individual y formaciones grupales, con una nota media otorgada por los usuarios de 8,8.

La media es de 305 atenciones mensuales, un 69% propuestas por mujeres, con los sectores del comercio (14,7%), restauración y hostelería (13,2%) y actividades sanitarias (7%) como los sectores más habituales en que trabajan estas personas.

Además, respecto a los servicios de asesoría laboral para menores de 35 años, en el 2025 el servicio atendió 1.198 consultas de 815 personas jóvenes en el primer nivel de información laboral.