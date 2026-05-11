Proveedores de Indra animan a empresas catalanas a que "transiten hacia el mundo de la defensa"

IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Proveedores de Indra han puesto el foco en las tecnologías que tienen una aplicación dual, tanto en el ámbito de la defensa como en el civil, y han animado a compañías catalanas a que "transiten hacia este mundo de la defensa".

Así lo ha dicho el consejero delegado de Solve, Jesús Montoliu, este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, en el que también participan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente de Indra, Ángel Simón; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y la responsable en Catalunya, Anna Ortí.

Montoliu ha expresado que las características del mundo civil y del automóvil, a la que él pertenece, permiten "vehicular y transitar rapidísimamente" hacia el sector de la defensa, la seguridad y el espacio, porque no son muy diferentes entre sí.

En la misma línea, el manager de Ventas y Marketing de Labcircuit, Josep Antón Sánchez, ha destacado que la industria europea está en un momento relevante, en el que cada vez más las tecnologías tienen una aplicación dual tanto en el mundo de la defensa como en el civil, como podría ser la inteligencia artificial, los drones o los satélites, que nacieron en el marco de la defensa.

El presidente ejecutivo de Sirt, David Garriga, ha dicho que, en su experiencia como empresa familiar, lo que se necesita para desarrollar tecnologías duales aplicables en el sector de la defensa es "flexibilidad, innovación, resiliencia y, sobre todo, compromiso" con el cliente, y ha añadido que gracias a la transformación constante han conseguido generar propiedad intelectual propia.

El consejero delegado de Quside, Carlos Abellán, ha destacado que su empresa se dedica a desarrollar semiconductores, componentes y plataformas criptográficas en un mundo donde, cada vez más, la seguridad de los datos y de las comunicaciones es "más compleja y más crítica".

"CONFIANZA" EN INDRA

En esta mesa redonda, moderada por el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró, Sánchez ha definido la relación con Indra como "de cooperación, de confianza" y ha añadido que para ellos siempre ha sido un cliente tractor.

Por su parte, Montoliu ha apelado a aquellas compañías automovilísticas que todavía no trabajan para el sector de defensa a trabajar en esa línea, porque "hay talento, hay las competencias, hay el expertise".

Garriga ha puesto en valor que Sirt es la tecnológica más grande nacida en Catalunya y ha dicho que les gustaría ser una de las principales empresas nacionales y que, para ello, tienen claro que quieren hacerlo con "compañeros de viaje" como Indra, mientras que Abellán ha subrayado que están notando la tracción de Indra y ha dicho que la oportunidad no tiene límites.