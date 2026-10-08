La provincia de Barcelona registró una tasa emprendimiento del 10,7% en 2025, la mayor desde 2004

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Barcelona registró en 2025 una tasa de actividad emprendedora (TAE) del 10,7%, la más alta desde 2004 y por encima de la media catalana (9,7%) y la española (7,8%), según el último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) promovido por la Diputación de Barcelona y la Generalitat y elaborado por el Institut Metròpoli y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En un comunicado este jueves, la Diputación ha explicado que la TEA mide el porcentaje de población de entre 18 y 64 años involucrada en la creación de una empresa o que gestiona un negocio con menos de 42 meses de actividad.

Ha destacado que la media catalana también se trata de un máximo histórico, mientras que la intención de emprender alcanza el 20,4% en la provincia barcelonesa.

El informe refleja el crecimiento del emprendimiento, tanto en el naciente, que en Catalunya pasa del 5,1% al 5,6%, como en el nuevo emprendimiento, que sube del 3,5% al 4,1%.

Por otra parte, la corporación ha recalcado que el emprendimiento femenino gana peso en Barcelona y Catalunya, situando la TAE femenina en las comarcas de Barcelona en el 10,4% (7,8% el año pasado) frente al 11% de la masculina.

El incremento general de los datos también se plasma en aumento de los abandonos empresariales, ya que el 7,1% de la población catalana ha abandonado una actividad empresarial en los últimos 12 meses, ante el 4,4% de 2024.