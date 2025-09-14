La provincia de Lleida cierra el puente de la Diada con una ocupación media del 75%

LLEIDA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Lleida ha cerrado el puente de la Diada con una ocupación media del 75% en los alojamientos del Pirineo y las Terres de Lleida.

Los hoteles del Pirineo han tenido una ocupación de entre el 80% y el 90%, mientras que en las Terres de Lleida ha sido del 40%, explica la Diputació en un comunicado este domingo.

El vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha dicho que "se han cumplido las previsiones" y ha expresado la satisfacción del sector por los datos.

"El inicio de la temporada de setas y la amplia oferta de naturaleza, cultura, aventura y gastronomía han sido los principales reclamos de la demarcación durante estos días festivos", ha añadido.

Respecto a los campings, los bungalows han tenido un 60% de sus plazas ocupadas, aunque han bajado los registros de acampada, y las casas de turismo rural han tenido una ocupación del 70%.