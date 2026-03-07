El proyecto 'Artistes. Femení plural' homenajea a una cincuentena de artistas catalanas

Las artistas reconocidas en el proyecto 'Artistes. Femení plural'. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Artistes. Femení plural', organizado por el Museu Nacional d'Art de Catalunya y la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, ha homenajeado este sábado a medio centenar de artistas nacidas entre 1920 y 1950 en un acto con la participación de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, según informa un comunicado del Govern.

Esta iniciativa pretende reconocer la trayectoria de las mujeres que lograron desarrollar una carrera artística a pesar de "las dificultades de acceso a la formación profesional y a los circuitos institucionales de su época".

La coordinación del proyecto ha ido a cargo de la historiadora del arte Elina Norandi, quien ha dirigido los trabajos de investigación, documentación y grabación de entrevistas a las autoras.

Sònia Hernández ha destacado que las artistas homenajeadas "han contribuido de manera decisiva al patrimonio artístico del país, al tiempo que han abierto la puerta a tantas otras mujeres de generaciones posteriores para hacerlo".

Asimismo, la consellera ha remarcado que este acto "no supone el cierre de la iniciativa, sino un proceso continuo para avanzar hacia un ecosistema cultural que reconoce las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, que corrige desigualdades estructurales y que proyecta el talento femenino".