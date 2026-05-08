El proyecto de conservación de la lagartija pitiusa del Zoo de Barcelona ayuda a nacer a 32 crías

Ejemplar de lagartija pitiüsa - BSM

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto conjunto entre el Zoo de Barcelona y el Gobierno de las Islas Baleares para proteger la lagartija pitiusa (Podacris pityusensis) que consistía en el traslado de 17 ejemplares al Zoo ha sido "un éxito", pues han nacido 32 crías.

La iniciativa nació a raíz de que el animal, una de las especies "más emblemáticas" de las islas, se encuentra amenazada por la proliferación de especies exóticas invasoras, según ha explicado Barcelona Serveis Municipals (BSM) en un comunicado este viernes.

"Se trata de una cifra que supera las expectativas iniciales y que ha llevado al gobierno balear a ampliar la iniciativa con el traslado al Zoo de 33 nuevos ejemplares", ha añadido.

Esta semana el conseller de Agricultura de las Islas Baleares, Joan Simonet, ha visitado el Zoo de Barcelona y ha destacado que los primeros resultados del proyecto son una noticia "esperanzadora para la conservación de la biodiversidad balear".

Por su parte, el director del Zoo, Antoni Alarcon, ha afirmado que los resultados "evidencian el compromiso" del equipamiento con la gestión de las poblaciones de este animal y ha asegurado que es uno de los proyectos de conservación más relevantes del zoo que impulsa fuera de Catalunya.