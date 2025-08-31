Un proyecto detecta 11 iniciativas tecnológicas en la escuela sobre género, absentismo y brecha digital

Archivo - Fachada de la sede de Acció - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Kid's Cluster 'Futur Educatiu Sostenible' ha detectado 11 iniciativas tecnológicas innovadoras para la escuela, sobre equidad de género, absentismo escolar y brecha digital.

Kid's Cluster ha contado con una ayuda de 69.000 euros de la línea de Iniciativas de Refuerzo a la Competitividad de Acció (agencia de la Generalitat para la competividad de la empresa), informa el Departament de Empresa y Trabajo este domingo en un comunicado.

En el proyecto liderado por Kid's Cluster han participado el clúster Edutech y las empresas Onion Explorers, Educaxarxa, Marinva Servicios y Proyectos, DEP Instituto e Imago.

LAS 11 INICIATIVAS

Las iniciativas son Herramienta digital de análisis de estereotipos (detecta prejuicios de género y propone actividades interactivas en la ESO), WeAll (editorial de materiales escolares físicos y digitales con representación equitativa que evita estereotipos) y Plataforma de IA para docentes y alumnos (para el pensamiento crítico sobre IA).

Otras son Acceso digital en espacios públicos (red gratuita de recursos digitales para alumnos en riesgo de exclusión social), Videojuegos (herramientas digitales para motivar a estudiantes y ofrecer certificaciones) y Proyecto intergeneracional de música con IA (conecta a gente mayor y jóvenes para crear música con inclusión y aprendizaje tecnológico).

También figuran Aplicación para la orientación académica y profesional (realidad virtual para que alumnos de ESO descubran aptitudes y opciones formativas), Metodología inmersiva contra el abandono escolar (programa basado en grupos y aprendizaje interactivo) y Aplicación digital para la coordinación educativa (mejora la comunicación de docentes, orientadores y familias contra el abandono escolar).

Las otras dos son Lápiz con causa (material escolar personalizado con mensajes sobre equidad de género) y Campaña de acción comunitaria (programa de sensibilización sobre igualdad de género en escuelas y barrios, con participación de alumnos, familias e instituciones).