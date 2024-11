El proyecto Dit-Dit mejora el bienestar de las personas con Alzheimer a través de la danza

La iniciativa de Ace Alzheimer y el Festival Peralada concluye con mejoras físicas y emocionales

El proyecto Dit-Dit, organizado por el Campus Salut del Festival Perelada con pacientes de Ace Alzheimer Barcelona, ha concluido que la danza puede mejorar la calidad de vida, el equilibrio y las capacidades físicas y emocionales de las personas con demencia.

Lo ha explicado el investigador asociado de Ace Alzheimer Center Barcelona Yahveth Cantero-Fortiz en una rueda de prensa en la que también ha remarcado la necesidad de proyectos "innovadores y humanitarios", así como la importancia creciente de las terapias no farmacológicas.

El proyecto Dit-Dit ha consistido en sesiones semanales de danza basada en el contacto de los dedos para pacientes con demencia y Alzheimer, a cargo del equipo de CondeGalí, liderado por el coreógrafo Aimar Pérez Galí.

Los resultados del proyecto, que ha durado cuatro meses, muestran "sutiles" mejoras en la capacidad de autonomía y el equilibrio físico de los participantes, lo que puede ayudar a prevenir caídas.

El proyecto no ha podido frenar el deterioro cognitivo propio de las demencias, pero según Cantero-Fortiz, ese no era el objetivo, puesto que no hay cura conocida para estas enfermedades, sino que se buscaba una "mejora en la calidad de vida" de forma global, lo cual, asegura, se ha conseguido con éxito.

Cantero-Fortiz ha afirmado que, aunque los resultados no sean estadísticamente significativos, alargando el proyecto y aumentando su alcance se podrían llegar a conseguir mejoras notables.

UN PROYECTO CENTRADO EN EL BIENESTAR

El acto ha contado también con la presencia de la fundadora y directora médica de Ace Alzheimer Center Barcelona, Mercè Boada, que ha reivindicado el potencial de la danza para crear bienestar y felicidad, muy importantes más allá de los tratamientos farmacológicos.

Por su parte, el director artístico del Festival Peralada, Oriol Aguilà, además de celebrar las mejoras médicas conseguidas, se ha reafirmado en su misión de desarrollar comunidad y calidad de vida para los usuarios, así como ha puesto en valor el "poder transformador" del arte.

El bailarín y coreógrafo líder del proyecto, Aimar Pérez Galí, se ha mostrado muy satisfecho, en sus palabras, y ha hablado de la danza como herramienta para saciar la "necesidad de disfrute" de las personas.

Durante el acto también ha hablado de su experiencia una de las participantes de Dit-Dit: "Es muy bonito, es una forma de expresarte y me lo paso maravillosamente bien; me gusta moverme y ser feliz y la música me lo hace muy fácil".

Los impulsores han optado por ampliar la iniciativa, que se retomará en enero de 2025 con el objetivo de aumentar el número de pacientes que podrán beneficiarse de ella y dar continuidad a la investigación científica.