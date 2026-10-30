Un proyecto de estudiantes de la UIC sobre la ELA, seleccionado por un programa del Biocat - UIC

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de estudiantes de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ALSense para la detección precoz de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con muestras no invasivas ha sido seleccionado por el Biocat para participar en su programa de aceleración CRAASH Barcelona, coorganizado con el CIMIT de Boston (Estados Unidos).

Se trata de uno de los siete proyectos escogidos en la novena edición del programa, que ofrece apoyo especializado para acercar las innovaciones en salud al mercado, informa este viernes la universidad en un comunicado.

ALSense es una iniciativa de la estudiante del grado en Ciencias Biomédicas Estel Gubianes y de los alumnos del Máster en Investigación Experimental y del Máster en Gestión en la Empresa Biomédica, Estel Massip y Roger Solsona, que trabajan en el desarrollo del biosensor capaz de detectar biomarcadores relacionados con la enfermedad a partir de muestras no invasivas.

La plataforma en desarrollo permite la detección de un panel de 3 biomarcadores presentes en sangre, con alta sensibilidad analítica, correlación con las distintas etapas clínicas de la enfermedad y tiempo de respuesta rápidos.

MENTORÍA

El proyecto abarca la validación clínica de los biomarcadores, la ingeniería y caracterización de aptámeros específicos, el desarrollo y prototipado del dispositivo y su posterior traslación al entorno clínico.

El equipo, gracias al programa CRAASH, recibirá mentoría de expertos europeos y norteamericanos, entre ellos del CIMIT, y participará en actividades de validación de mercado, desarrollo del modelo de negocio y preparación para presentar el proyecto ante un jurado de inversores.