Un proyecto europeo fomentará en L'Hospitalet (Barcelona) la movilidad activa de pacientes oncológicos

Momento de la explicación de unos de los puntos de L'Hospitalet (Barcelona) en el que se fomentarán los desplazamientos a pie y en bici - IDIBELL

Lo coordina Eurecat y está financiado con 8 millones del programa Horizon Europe

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El proyecto europeo DynamiCity, coordinado por el centro tecnológico Eurecat, fomentará en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) la movilidad activa, a través de desplazamientos a pie, en bicicleta y con soluciones de micromovilidad, y abordará cómo contribuir a la prevención del cáncer y a la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen o han superado la enfermedad.

En la presentación del proyecto este miércoles en el centro de transformación digital La Florida 6.0, en L'Hospitalet, el investigador de Eurecat y coordinador científico de DynamiCity, Julià Vicens, ha asegurado que en el proyecto participan 6 ciudades europeas, y que busca que moverse caminando y en bicicleta sea "más agradable" para la ciudadanía en general.

La iniciativa, financiada con 8 millones de euros del programa Horizon Europe, cuenta con la participación del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), el Institut Català d'Oncologia (ICO), la Fundació TicSalut y el Ayuntamiento de L'Hospitalet.

L'Hospitalet es la única representante española en este proyecto, que reunirá a 36 socios europeos con el objetivo de evaluar el impacto de la movilidad activa y del entorno urbano en la salud física y emocional de las personas con cáncer.

Vicens afirma que se realizarán intervenciones en el espacio público con "urbanismo táctico" y a través del carril bici, y el objetivo también es fomentar que las ciudades participantes sean más saludables, incrementando un 30% los desplazamientos a pie y en bicicleta, y que disminuyan las emisiones de efecto invernadero en más de un 15%.

DURANTE TRES AÑOS

Eurecat liderará el diseño de las intervenciones, la coordinación general del proyecto y el desarrollo de herramientas digitales orientadas al cambio de comportamiento, con el objetivo de promover "de forma personalizada y gamificada" la movilidad activa.

El proyecto, que comenzó a principios de esta semana, se desarrollará durante 3 años, hasta junio de 2029.

En el marco de la iniciativa, la Fundació TicSalut garantizará la adopción institucional a largo plazo de las soluciones de salud digital desarrolladas; la empresa Factual implementará las intervenciones mediante una herramienta para evaluar la calidad y seguridad de los carriles bici; y Bax Innovation aportará su experiencia en planificación de infraestructuras de movilidad activa, participación de agentes y estrategias de cambio modal.

TENER EN CUENTA LAS NECESIDADES

La investigadora del ICO-Idibell Paula Jakszyn se quiere trasladar "los años de experiencia en investigación para acercarlos a la ciudadanía" de L'Hospitalet, donde se codiseñarán iniciativas para que mejoren su actividad física.

Se reclutará a personas en el hospital pero también en CAPs, y con estas acciones se quiere que L'Hospitalet sea una "ciudad segura y que motive a las personas que tienen una patología y que se animen a participar teniendo en cuenta sus limitaciones" y necesidades.

RUTAS Y OTRAS ACCIONES

Entre otras acciones, por ejemplo, se instalarán números por la ciudad para hacer rutas saludables, las cuales estarán señalizadas y la gente las podrá realizar para hacer ejercicio o ir en bicicleta; y desde el consistorio también se harán carteles y se dará información sobre este proyecto, explican los coordinadores de la iniciativa.

Los participantes pueden ser cualquier persona que no tenga ninguna limitación oncológica que le impida hacer ejercicio, aunque esté en tratamiento: "De hecho, el ejercicio podría mejorar la respuesta al tratamiento y la calidad de vida posterior", señala Jakszyn.

El impacto de las acciones se medirá a partir de indicadores relacionados como el aumento de la movilidad activa, la reducción de la exposición ambiental y los resultados en salud vinculados a la prevención y supervivencia del cáncer.