El proyecto Migrabats de Endesabats muestra nuevas rutas migratorias de quirópteros en Europa

Ejemplares de quiróptero - ENDESA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Migrabats, que está integrado en Endesabats, ha detectado rutas migratorias de los quirópteros en Europa hasta ahora desconocidas, informa Endesa en un comunicado este martes.

El proyecto cuenta con el trabajo del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) y el Instituto Max Planck of Animal Behaviour, y ha aportado datos sobre las migraciones de tres especies de quirópteros forestales en Europa.

Se han usado nuevas tecnologías de emisores ultraligeros Sigfox 'nanofox', que han permitido marcar a murciélagos durante 30 días para entender sus rutas y las zonas de refugio donde descansan y se alimentan.

Entre otros datos, han confirmado que Catalunya y el norte de la Península Ibérica "son puntos de conexión esenciales entre las poblaciones europeas" de estos animales.

Además, ha mostrado que las zonas de cría son más amplias de lo que se pensaba y los datos sugieren nuevas áreas de cría potenciales en Alemania y Polonia.