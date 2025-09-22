La prueba piloto del Punt Lila Mòbil atiende a más de 3.200 personas en Tarragona este verano

Archivo - Foto de recurso de uno de los Punt Lila - CONSELLERIA DE IGUALDAD Y FEMINISMO - Archivo

Ha derivado 15 casos de violencia machista a servicios especializados

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prueba piloto del Punt Lila Mòbil, impulsada por la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, ha atendido a 3.247 personas durante su primer despliegue en Tarragona y las Terres de l'Ebre entre el 18 de julio y el 11 de septiembre.

La Conselleria hace un balance "muy positivo" de las pruebas y destaca su impacto en materia de prevención, sensibilización y primera atención en casos de violencia machista, informa en un comunicado de este lunes.

15 CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA

De las 3.247 actuaciones, 15 han sido atendidas por situaciones de violencia; en 13 casos se trataba de violencia machista y en 2 casos de otros formas de violencia.

La mayoría de casos de violencia machista se han producido en el ámbito de la pareja o la expareja y se han manifestado sobre todo en forma de violencia psicológica y sexual, si bien también se han detectado situaciones de violencia digital y vicaria.

En 7 de estos casos se ha realizado la derivación a servicios especializados de la Red de abordaje de las violencias machistas, principalmente a los Servicios de Información y Atención a las Mujeres (Siad) y a los Servicios de Intervención Especializada (Sie).

A TODAS PARTES

La Consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha subrayado que la lucha contra las violencias machistas necesita llegar a todas partes, "también a los municipios más pequeños y a los espacios cotidianos de la vida de la gente".

"El Punt Lila Mòbil ha demostrado que la proximidad y la presencia en la calle son clave para sensibilizar, prevenir y ofrecer apoyo a las mujeres que lo necesitan. Continuaremos trabajando para hacer llegar este servicio aún más lejos, porque todas las mujeres, vivan donde vivan, deben tener los mismos recursos y la misma protección", concluye la consellera.