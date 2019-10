El PSC sobre Cs: "Con un partido que tiene acuerdos con Vox no tenemos nada que hacer"

Publicado 08/10/2019 15:03:49 CET

Defiende que la moción a Torra demuestra que el PSC es la "alternativa real" al independentismo

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este martes, tras ser preguntado por un eventual gobierno de PSOE y Cs, que están muy lejos de la formación naranja: "Con un partido que tiene acuerdos con Vox no tenemos nada que hacer".

Así se ha expresado Illa, en una atención a los medios en la sede del PSC, en la que ha señalado que lo único que han pedido es que no se bloquee la formación del gobierno.

"Lo único que hemos pedido es que no se bloquee, que si no hay ninguna otra alternativa como no había, que no se bloquee. Con Cs estamos muy lejos. Es un partido que tiene acuerdos concretos con la extrema derecha", ha insistido.

Ha defendido que la moción de censura --que no prosperó-- de este lunes contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentada por Cs demuestra que el PSC es la "alternativa real" al independentismo en Catalunya.

"TORRA ES UN PROBLEMA"

Illa ha valorado que Torra es un problema y que hay muchos motivos para censurar la "inacción política" del Govern de la Generalitat, pero que Cs no es la solución.

"Para empezar, por él mismo, que se presenta como un presidente vicario de Puigdemont. El independentismo ha llevado al país a un callejón sin salida", ha añadido.

También ha criticado a Cs porque, ha asegurado, tuvieron un apoyo muy importante en las elecciones autonómicas de 2017 y "no han sido capaces de traducir este apoyo en cosas concretas y útiles para los ciudadanos".

SENTENCIA

Sobre la respuesta a la sentencia del juicio del 1-O, Illa ha dicho se tiene que acatar, "especialmente desde las instituciones", y ha hecho un llamamiento a la serenidad.

Preguntado por la aplicación del artículo del 155, el secretario de organización de PSC ha dicho que, si se tuviera que aplicar alguna medida extraordinaria o excepcional para restablecer la legalidad de Catalunya, "el responsable sería quien provoca que se llegue a esta situación".

"Todo el mundo sabe que hay un marco de convivencia que hay que respetar, definido por la Constitución y el Estatut y que no se puede traspasar", ha añadido.

TUIT DE GIRAUTA

Sobre un tuit del diputado de Cs en el Congreso Juan Carlos Girauta, en el que calificaba al PSC como un "partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos", Illa ha dicho que ellos no insultan y que respetan siempre a sus adversarios políticos.

"No parece la manera más inteligente para conseguir la unidad del constitucionalismo, pero cada uno escoge el tono que quiere", ha añadido.