El PSC descarta por ahora hacer campaña en la consulta: "No hay alternativa" a los JJ.OO.

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido este lunes que "no hay alternativa" a presentar candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, y ha asegurado que los socialistas por ahora no se han planteado hacer campaña a favor del proyecto en la consulta que convocará el Govern en julio.

"Como nosotros no nos planteamos hacer consultas, hasta ahora no nos hemos planteado hacer campañas. Cuando toque, ya nos lo plantearemos. A día de hoy, creemos que no es necesario hacer consultas y no nos hemos planteado hacer campaña ", ha dicho preguntada en rueda de prensa, en la que ha apostado por una candidatura conjunta entre Catalunya y Aragón.

Lo ha dicho después de que el Govern haya anunciado este mismo lunes que el 24 de julio se celebrará esta doble consulta, con dos preguntas diferentes: una en el Alt Pirineu y Aran (Lleida) sobre si se debe presentar la candidatura, y otra en el Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) y Solsonès (Lleida) sobre si estas comarcas deben "involucrarse" en el proyecto olímpico.

GUERRA EN UCRANIA

Sobre la guerra en Ucrania, ha planteado una intervención de la justicia internacional ante los "crímenes y la barbarie" de la invasión rusa, y ha recordado que el PSC ha hecho llegar al Govern de Pere Aragonès el plan de repuesta que ha elaborado ante las consecuencias sociales y económicas de la guerra.

Moret ha confiado en que el Govern tenga en cuenta sus propuestas, y ha avanzado que Illa se reunirá esta semana con agentes económicos y sociales con los que mantuvo encuentros sobre el plan: prevé reunirse con el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; el de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, y representantes de Foment del Treball, Pimec y la Taula del Tercer Sector.

Moret ha valorado positivamente los datos del paro --ha bajado en 174 personas en marzo en Catalunya--, porque "el empleo aguanta pese al impacto de la guerra", y ha sostenido que los datos evidencian un efecto positivo de la reforma laboral, que no apoyaron ni ERC ni PP, ha recordado.

Sobre la elección de Albert Núñez Feijóo como nuevo presidente del PP, Moret ha pedido que "este nuevo liderazgo del PP deje atrás el estilo de tierra quemada, de confrontación permanente y de no asumir su sentido de Estado", y ha confiado en que esté a la altura de las circunstancias en un momento marcado por la guerra en Ucrania, ha dicho.

CRÍTICOS CON CAMBRAY

Preguntada por si los socialistas apoyarán la moción que la CUP lleva al pleno del Parlament para reprobar y pedir el cese del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha descartado avanzar su postura y ha pedido a Cambray que "corrija, reflexione" y busque el consenso con la comunidad educativa.

Sobre la gratuidad del conocido como P2 en centros públicos --que excluye el comedor y la acogida--, ha dicho que lo ven como un primer paso con el que no se podrá cubrir toda la demanda y que puede llevar a una situación de segregación: "Sólo tiene sentido si el Govern camina hacia la universalización" del segundo curso de infantil.

Preguntada por la modificación de la Ley de Política Lingüística, ha confiado en que "se dilate lo mínimo posible", después de que Junts se descolgara del acuerdo alcanzado entre PSC-Units, ERC, Junts y los comuns, porque cree que permite conseguir un contexto de consenso y de convivencia lingüística que posibilita el crecimiento del catalán, según ella.