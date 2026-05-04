El PSC desvincula de los Presupuestos el "instrumento similar" al Consorci que trabajan con ERC

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha desvinculado las negociaciones para los Presupuestos de la Generalitat del "instrumento similar" al Consorci d'Inversions que están explorando con ERC, tras rechazarse la semana pasada en el Congreso el primer instrumento sobre las inversiones del Estado en Catalunya.

"No es una condición presupuestaria, es un instrumento y una herramienta absolutamente necesaria que va en la línea de cumplir con los acuerdos del pacto de investidura", ha dicho en rueda de prensa este lunes, asegurando que son caminos que van en paralelo.

Ha sostenido que mantienen el calendario de tener aprobados los Presupuestos antes de agosto, y que el trabajo para la alternativa al consorcio es para que haya instrumentos y herramientas para dar respuesta a una reivindicación histórica de Catalunya: "Que las inversiones del Estado realmente se ejecuten y sean efectivas".

Por ello, ha explicado que trabajan con ERC en una herramienta similar, pero con el mismo objetivo, y que sea "viable", en referencia a las dificultades para lograr mayorías parlamentarias en el Congreso, aunque no ha concretado qué forma tendría este instrumento.

EL 'NO' DE JUNTS

Moret ha considerado que el Consorci d'Inversions es una herramienta que es útil y necesaria, y ha criticado la posición de Junts rechazándolo.

"Un partido catalán que durante mucho tiempo ha reivindicado justamente más y mejores inversiones del Estado de Catalunya, y justamente cuando los partidos que ponen soluciones sobre la mesa, que no sólo nos quejamos, ponemos propuestas que deben mejorar esto, votan en contra", ha lamentado.

PROTESTAS EN LA EDUCACIÓN

Preguntada por la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos mayoritarios de la educación en Catalunya, Moret ha reiterado el respeto absoluto a su derecho a la huelga, pero ha asegurado que el Govern "se ha sentado y sigue trabajando" para dar respuesta a la situación de los docentes catalanes, y ha defendido el acuerdo con UGT y CC.OO.

Sobre las acusaciones de Ustec·Stes en que aseguraban que el PSC estaba detrás de las protestas de los alumnos contra los docentes en un instituto de Valls (Tarragona), ha respondido que el PSC es un partido "absolutamente serio" y que cuenta con protocolos si se producen incidencias de algún tipo.

Ha afirmado que ante cualquier acusación o denuncia se ponen en marcha los protocolos, que lo abordan con la federación territorial, y que estudian el caso antes de dar una respuesta, aunque no ha concretado si la habrá en este caso.