PSC, ERC, Comuns y CUP celebran el aval a regular el alquiler de temporada y se aprobará este mes

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSC-Units, ERC, Comuns y CUP han celebrado el aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) Al proyecto de ley del Govern para regular el alquiler de temporada y habitaciones, y han afirmado que tras este visto bueno, lo llevarán para su aprobación en el próximo Pleno del Parlament, dentro de dos semanas.

Lo han afirmado este jueves en una rueda de prensa desde el Parlament las diputadas Eva Candela (PSC), Ester Capella (ERC), Susana Segovia (Comuns) y Laure Vega (CUP), tras el aval por parte del CGE de la norma, aunque haya cuestionado la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas.

El dictamen fue solicitado por Junts y PP a principios de noviembre, y paralizó la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, por lo que una vez recibido el aval, la Junta de Portavoces puede decidir incluirlo en el orden del día del próximo Pleno, que se celebrará la semana del 15 de diciembre y será el último del año.

OBJECIONES DEL CGE

Respecto a las objeciones del CGE a la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas declaradas de mercado tensionado, han dicho que estudiarán el informe y, si lo creen conveniente, lo enmendarán.

Candela ha dicho que están estudiando bien el informe, y que "puede ser enmendable dentro del periodo de enmiendas" que se abrirá hasta el Pleno, mientras que Segovia ha sostenido que se han asesorado jurídicamente para blindar el decreto, y que el CGE tan solo sugiere que se debería hacer a través de otra modificación legislativa.

Ha dicho que creen que es una medida que siguen considerando imprescindible porque hay actualmente "miles de viviendas que pierden la protección", y que el hecho que se plantee como medida temporal y en zonas tensionadas garantiza la seguridad jurídica de la medida.

PP Y JUNTS

Capella ha criticado la demora a la hora de poder aprobar el proyecto por el hecho que Junts y el PP lo llevaran al CGE: "Los de siempre intentando evitar la garantía de derechos del conjunto de los ciudadanos y el acceso a la vivienda", ha afeado.

A esta crítica se le ha sumado Vega: "Que la derecha catalana y la derecha española hayan recurrido esta ley, que sólo intentaba blindar un derecho de quienes encuentran las formas para saltarse una ley ya existente, no es una sorpresa, pero es algo que hay que recalcar".