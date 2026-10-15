El PSC de Girona propone que Marc Lamuà y Gael Rodríguez encabecen las listas de Girona

Archivo - El diputado del PSOE Marc Lamuà Estañol, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno aborda dos proposiciones de ley (velo integral y CNMC digital), dos PNL sobre víctimas del Patronato y - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Federació del PSC de Comarques Gironines ha propuesto al actual diputado en el Congreso Marc Lamuà y al alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, para encabezar la candidatura de los socialistas al Congreso y Senado por la demarcación de Girona en las elecciones generales del 29 de noviembre, propuesta que deberá ratificar el Consell Nacional del PSC este viernes.

En un comunicado este jueves, la federación explica que la actual diputada en el Congreso Blanca Cercas se propone como la número 2 de la candidatura a la Cámara baja, seguida del empresario Larbi Hlal Boutir (3), la concejal de Palamós Yolanda Aguilar (4), el candidato a la alcaldía de Olot, Joan Manel Robles (5) y la concejal de Lloret de Mar Carme Retamero (6).

En el Senado, acompañarán a Rodríguez la actual senadora y exalcaldesa de Vilafant Consol Canteny, y el concejal de Salt Moisés Tomàs.

Lamuà, que repite como cabeza de lista por Girona, ha situado como objetivo volver a ser primera fuerza en la demarcación, y ha señalado que estas elecciones van de defender los valores democráticos y el estado del bienestar "por delante de las tentaciones autoritarias".

Rodríguez, por su parte, ha puesto en valor políticas del Gobierno como el aumento del salario mínimo interprofesional o la subida de las pensiones: "No podemos ceder ante quien no cree en esta protección y quiere gestionar el estado de acuerdo a intereses económicos que no benefician a la mayoría".