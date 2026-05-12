PSC, Junts y ERC presentan en el Parlament una ley de fomento del mecenazgo con incentivos fiscales

La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSC-Units, Junts y ERC en el Parlament han presentado una proposición de ley de fomento del mecenazgo con incentivos fiscales y una "labor de divulgación y promoción del mecenazgo como motor de participación y de responsabilidad social".

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, la directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, ha celebrado el "amplio consenso" con el que cuenta la proposición de ley, y ha asegurado que esperan ampliarlo con otras fuerzas políticas, más allá de las que han impulsado la norma.

Ha señalado que el plazo que estiman para aprobarla es entre finales de 2026 y principios de 2027, y ha explicado que tienen el compromiso del Govern de que se pueda ampliar lo recogido en la norma "cuando se pueda".

Esteve ha asegurado que "nunca ha habido este consenso" para poner en marcha una ley de mecenazgo catalana, por lo que ha asegurado que tienen mucha confianza para que, en esta ocasión, salga adelante, al ser preguntada por los obstáculos que han encontrado al redactarla.

Ha detallado que la ley "busca estimular la participación privada, mediante incentivos fiscales, la divulgación y la promoción del mecenazgo", y complementar y reforzar la normativa estatal para adaptarla a la realidad catalana.

TRAMO DEL IRPF CATALÁN

En concreto, los incentivos fiscales se reflejarán en el tramo catalán del IRPF, y "las deducciones generales sumarán un 15% a la deducción que ya aplica" con la ley estatal, y en el caso de universidades e investigación ascenderá a un 20%, lo que supone una devolución completa, ha detallado Esteve.

También ha reclamado que esta norma sirva para "revertir una mirada que demasiado a menudo se asocia al mecenazgo, de intereses opacos o prácticas de 'greenwashing', y hacerlo desde la transparencia, desde la rendición de cuentas, pero sobre todo desde la comprensión", ha añadido.

Esteve ha situado como clave la creación de un Consell per al Foment del Mecenatge, para "conectar instituciones, sociedad civil e iniciativa privada, para generar confianza, para construir relato".