Isabel Rodríguez, Salvador Illa, Sílvia Paneque y Jordi Hereu - EUROPA PRESS

GIRONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, ha pedido una "gran 'tramuntanada' de votos socialistas" para que el PSC logre 3 de los 6 diputados en juego en Girona, un escaño que, según los socialistas, se disputan con Vox.

También lo ha pedido el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el candidato por Girona, Marc Lamuà, en un acto este domingo en Girona junto a la ministra y cabeza de lista por Ciudad Real, Isabel Rodríguez.

"Si ganamos un tercer diputado, será un diputado que viene del autoritarismo, del fascismo que expresa cada vez más claramente Vox", ha asegurado Hereu.

Los socialistas ganaron en 2023 en Girona con 2 diputados, frente a Junts (2), ERC (1) y los Comuns (1).

LA "DIMENSIÓN SOCIAL" DE LA VIVIENDA

Para lograrlo, Hereu ha pedido una gran movilización y concentrar el voto hacia su partido, y ha apelado "a los demócratas, a los progresistas, a los catalanistas, a los federalistas, a los europeístas y a toda la gente de izquierdas".

Solo si se revalida el Gobierno progresista, ha dicho, se blindarán las pensiones y se seguirá apostando por las políticas para garantizar el derecho a vivienda y su "dimensión social".

ILLA PIDE CONCENTRAR EL VOTO

Illa ha llamado a un ejercicio de concentración del voto: "Lo digo sin tapujos", y ha pedido una movilización masiva en las comarcas de Girona para que este tercer escaño socialista sea una realidad y evite que Vox tenga uno.

"Puede caer del lado de los que tenemos una visión de España plural y diversa. Puede caer del lado de quienes defendemos el autogobierno de Catalunya. Puede caer del lado de quienes defendemos la lengua catalana. O puede caer del lado de Vox", ha advertido.

En concreto ha apelado al catalanismo: "A nadie le pedimos que renuncie a nada. Nos diferencian cosas", ha dicho en alusión a la diferencia entre los catalanistas federalistas y los independentistas, pero ha avisado de que un gobierno PP-Vox es malo para todo el catalanismo.

Y lo ha hecho tras mencionar implícitamente la entrevista de Carles Puigdemont criticando a Pedro Sánchez: "Viendo pronunciamientos recientes que han hecho, viendo la forma en que han votado, tengo dudas de que estén en medio".

PANEQUE: "SOMOS LOS DEL 3 DE 3"

La consellera Paneque ha llamado a la movilización para hacer posible la remontada socialista y que no llegue al Gobierno la extrema derecha: "No nos da igual a nosotros quién gobierne España. Por eso, cuando oímos las voces de la derecha y de la extrema derecha que nos quieren volver a acallar, sabemos muy bien lo que debemos hacer".

Además ha dicho que en Girona hay más motivos que nunca para votar, porque pueden conseguir un escaño más (3 de 6 en juego), y lo ve en disputa con el primero de Vox: "En Girona somos los del 3 de 3; y los otros, los de la oscuridad, el miedo, el odio, que no saquen ni uno".

Paneque es la única consellera que ha tomado la palabra hasta el momento en un mitin del PSC en esta campaña, aunque han sido varios los que han ido asistiendo a los actos, como Albert Dalmau, Alícia Romero, Núria Parlon, Esther Niubó, Raúl Moreno, Eva Menor, Jaume Duch, Òscar Ordeig y Núria Montserrat.

Solo han tomado la palabra junto a Hereu e Illa otros miembros de la candidatura y los alcaldes o candidatos a la alcaldía del municipio donde se celebraba el acto; todo ello, en medio de las especulaciones sobre si Paneque será alcaldable del PSC en Girona como en 2023, cuando ganó las elecciones pero no la alcaldía tras el pacto independentista.

LAMUÀ VE RECORTES DE LA DERECHA

Lamuà ha advertido de posibles recortes de la derecha, recordando los que hubo tras la crisis: "Rajoy en Madrid y Mas en la Generalitat fueron los reyes de los recortes, los que recortaron con más alegría de toda Europa", y ha avisado de que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, pide sacrificios a la ciudadanía.

Y también ha hecho una defensa de la cohesión social: "Crecen discursos políticos que buscan dividirnos, que buscan que nos odiemos, que buscan que no confiemos en nuestro vecino", y ha pedido votos socialistas para demostrar que Catalunya y Girona apuestan por la cohesión.

PROTESTA DE LOS BOMBERS

Durante su intervención, Hereu ha hecho referencia al ruido de una protesta de una veintena de Bombers de la Generalitat que se han concentrado por la mejora de sus condiciones laborales en los exteriores del recinto del acto, acción que han hecho en otros actos del PSC durante esta campaña.

El jefe de Gabinete de Illa, Xavier Amor, ha mantenido un breve encuentro con ellos, como lo han hecho otros representantes del Ejecutivo otros días en que han protestado.