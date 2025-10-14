El PSC propone desplegar el Plan de actuación contra la siniestralidad laboral ante su "incremento"

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, ha anunciado este martes que el grupo ha registrado en la Cámara una propuesta de resolución que sugiere desplegar el Plan de actuación contra la siniestralidad laboral ante "el incremento de datos terrible".

"Es inconcebible que en la actualidad ninguna persona pierda la vida durante su jornada laboral o en el trayecto hacia su trabajo o a casa después de su jornada", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament.

Díaz ha señalado que "la seguridad y el bienestar de los trabajadores siempre tiene que estar por encima de todo" y ha apuntado que en 2024 en Catalunya murieron 88 personas en su puesto de trabajo (66) e 'in itinere' (22).

Por ello, el PSC ha propuesto desplegar el plan contra la siniestralidad laboral, que incluye medidas como la creación de la figura del delegado territorial, la prevención y la investigación de las causas de los accidentes.

Asimismo, el texto registrado propone intensificar las comunicaciones a empresas con altos índices de siniestralidad para reforzar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.